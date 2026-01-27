Weiterer Coach im Team: Engel arbeitet mit Kindlmann

Tennis-Talent Justin Engel hat sein Trainerteam um einen bekannten Namen ergänzt. Der 18 Jahre alte Nürnberger wird ab März neben Ulf Fischer auch von Dieter Kindlmann gecoacht. Der 43-Jährige unterstützte in der Vergangenheit auch schon die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber sowie die einstige Starspielerin Maria Scharapowa und die heutige Weltranglistenerste Aryna Sabalenka.

Engel, der künftig in Monte Carlo seine Basis haben wird, werde damit noch flexibler, hieß es vonseiten seines Managements. Der Franke zählt als Weltranglisten-184. zu den großen Hoffnungen im deutschen Tennis. Zuletzt hatte er die Qualifikation für die Australian Open verpasst. Seinen nächsten Auftritt wird Engel bei einem Challenger im französischen Quimper haben.