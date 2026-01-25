Zehn Jahre nach Titel: Kerber-"Comeback" in Melbourne

Angelique Kerber ist zurück am Ort ihres ersten großen Titels. Die 38-Jährige nimmt in Melbourne in den kommenden Tagen am Legenden-Turnier teil. 2016 hatte sich die einstige Weltranglistenerste bei den Australian Open den ersten ihrer drei Grand-Slam-Erfolge gesichert.

Neben Kerber, die 2024 nach den Olympischen Spielen von Paris ihre Karriere beendet hatte, schlagen bei dem Show-Event auch die Ex-Profis Tommy Haas (47) und Andrea Petkovic (38) auf. Petkovic arbeitet bei den Australian Open auch als Interviewerin auf den Courts. Beim "AO Legends Cup" werden sowohl Frauen- als auch Männer- und Mixed-Doppel gespielt.

"Das war ein tolles Jahr. Dass Angie hier ihren ersten Grand Slam mit mir gewonnen hat, war natürlich super", erinnerte sich Frauenbundestrainer Torben Beltz, der damals als Coach für Kerber verantwortlich gewesen war, in Melbourne: "Da denkt man gerne zurück."