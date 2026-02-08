Davis Cup: Deutschland trifft in Runde zwei auf Kroatien

Die letzte Hürde vor dem Finalturnier in Bologna steht: Das deutsche Davis-Cup-Team trifft in der zweiten Qualifikationsrunde im September auf Kroatien. Die Auswahl des siebenmaligen Doppel-Grand-Slam-Gewinners Ivan Dodig setzte sich am Samstag vor heimischem Publikum gegen Dänemark mit 3:1 durch.

Der prominenteste Kroate, der einstige US-Open-Gewinner Marin Cilic, fehlte dabei. In Abwesenheit des 61. der Weltrangliste führten Dino Prizmic (121), Matej Dodig (235) und das Doppel Nikola Mektic/Mate Pavic Kroatien in die zweite Runde.

Gegen den Davis-Cup-Sieger von 2018 genießt Deutschland nach dem 4:0 über Peru erneut Heimrecht. Unklar ist allerdings noch, an welchem Ort die Partie stattfindet.