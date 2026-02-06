Davis Cup: Hanfmann ebnet den Weg gegen Peru

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat dem deutschen Davis-Cup-Team im Erstrundenduell mit Peru eine gute Ausgangssituation beschert. Gegen den 21-jährigen Gonzalo Bueno wurde der Routinier seiner Favoritenrolle gerecht und bezwang die Nummer 217 der Weltrangliste mit 6:4, 6:4. In Düsseldorf liegt Deutschland damit nach der ersten von maximal fünf Partien gegen die Südamerikaner 1:0 in Führung.

Im Nationenturnier fühlt sich Hanfmann offenbar besonders wohl. Einmal mehr bewies der gebürtige Karlsruher, dass im Davis Cup auf ihn Verlass ist: Von insgesamt sieben Spielen für Deutschland entschied er die vergangenen sechs für sich. Gegen Bueno agierte der 34-Jährige von Anfang an mit geringer Fehlerquote - und vor allem bei eigenem Aufschlag souverän.

Hanfmanns Sieg ist der erste von drei benötigten Erfolgen im über zwei Tage gestreckten Best-of-five-Format. Am Freitagabend bestreitet Jan-Lennard Struff die zweite Partie der Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) gegen Juan Pablo Varillas. Am Samstag greift dann auch das Spitzen-Doppel aus Tim Pütz und Kevin Krawietz ins Geschehen ein.