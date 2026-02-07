Davis Cup: Krawietz/Pütz machen deutsches Weiterkommen klar

Deutschlands Tennis-Auswahl ist vorzeitig in die zweite Runde des Davis Cup eingezogen. In Düsseldorf verwandelte das Spitzendoppel Kevin Krawietz/Tim Pütz mit einem 6:0, 2:6, 6:4 gegen Ignacio Buse und Conner Huertas del Pino den ersten Matchball für Deutschland und sorgte für das entscheidende 3:0 gegen Peru. Im Anschluss kam Nachwuchstalent Justin Engel in einer sportlich bedeutungslosen Partie zu seinem Heimdebüt im Davis Cup und stellte auf den 4:0-Endstand.

Für Krawietz und Pütz war es der 17. Sieg im 19. Davis-Cup-Spiel. Zu Beginn überrollte das Duo das peruanische Doppel förmlich: Bereits nach 19 Minuten holten sich beide den ersten Satz, gaben dabei lediglich drei Punkte ab. Doch Peru berappelte sich und bestrafte den nachlässigen Favoriten mit seinem ersten Satzgewinn der Quali-Runde überhaupt. Ein Weckruf für Pütz und Krawietz, die das Tempo verschärften und die Partie schließlich souverän zu Ende spielten.

Da das deutsche Weiterkommen im Anschluss gesichert war, schlug Nachwuchstalent Engel (Nummer 196 der Weltrangliste) in der ausverkauften Düsseldorfer Arena in der vierten Partie auf. Nach 6:3, 6:7 (4:7) siegte der 18-Jährige gegen Gonzalo Bueno im Match-Tie-Break mit 10:6.

Ohne Topspieler Alexander Zverev ist damit der erste von zwei Schritten auf dem Weg zum Finalturnier nach Bologna gemacht: 33 Jahre nach dem bis dato letzten Davis-Cup-Titel muss Deutschland dafür im September die letzte Hürde nehmen: Es wartet der Sieger der Partie Kroatien - Dänemark.