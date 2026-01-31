Davis Cup: Mit Engel statt Zverev gegen Peru

Nachwuchshoffnung Justin Engel komplettiert das deutsche Davis-Cup-Team in der anstehenden Qualifikationsrunde (6./7. Februar) in Düsseldorf gegen Peru. Kapitän Michael Kohlmann berief den 18-jährigen Nürnberger laut einer Verbandsmitteilung als fünften Spieler für seinen Kader gegen die Südamerikaner, in dem der Weltranglistendritte Alexander Zverev nach seiner Teilnahme am Australian-Open-Halbfinale erwartungsgemäß fehlt.

Bereits zu Jahresbeginn hatte Kohlmann Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann sowie das Topdoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz nominiert. Sollten die Gastgeber in der NRW-Metropole ihrer Favoritenrolle gerecht werden, wartet auf die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) ein Duell mit Dänemark oder Kroatien.

Engel steht zum zweiten Mal im DTB-Aufgebot. Sein Debüt im Davis Cup hatte der Teenager im vergangenen Herbst gegen Japan gegeben.

"Er hat sich in den vergangenen Monaten kontinuierlich weiterentwickelt, bringt viel Energie mit und passt sportlich wie menschlich sehr gut in unsere Mannschaft", begründete Kohlmann seine Entscheidung für das auf Platz 184 der Weltrangliste geführte Talent.