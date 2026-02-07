Davis Cup: Pütz und Krawietz machen deutsches Weiterkommen klar

Deutschlands Tennis-Auswahl ist vorzeitig in die zweite Runde des Davis Cup eingezogen. In Düsseldorf verwandelte das Spitzendoppel Kevin Krawietz/Tim Pütz mit einem 6:0, 2:6, 6:4 gegen Ignacio Buse und Conner Huertas del Pino den ersten von drei Matchbällen für Deutschland und sorgte für das entscheidende 3:0 gegen Peru. Bereits am Freitag hatten sowohl Yannick Hanfmann (34) als auch Jan-Lennard Struff (35) ohne Satzverlust den Weg gegen die Südamerikaner geebnet.

Für Krawietz und Pütz war es der 17. Sieg im 19. Davis-Cup-Spiel. Zu Beginn überrollte das Duo das peruanische Doppel förmlich: Bereits nach 19 Minuten holten sich beide den ersten Satz, gaben dabei lediglich drei Punkte ab. Doch Peru berappelte sich und bestrafte den nachlässigen Favoriten mit seinem ersten Satzgewinn der Quali-Runde überhaupt. Ein Weckruf für Pütz und Krawietz, die das Tempo verschärften und die Partie schließlich souverän zu Ende spielten.

Ohne Topspieler Alexander Zverev ist damit der erste von zwei Schritten auf dem Weg nach Bologna gemacht: 33 Jahre nach dem bis dato letzten Davis-Cup-Titel kann Deutschland im September ins Finalturnier einziehen. Dann wartet der Sieger der Partie Kroatien - Dänemark. Auch wenn bezüglich des genauen Spielortes noch Unklarheit herrscht, genießt Deutschland erneut Heimrecht.