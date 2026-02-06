Davis Cup: Struff und Hanfmann ebnen den Weg gegen Peru

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat die Führung des deutschen Davis-Cup-Teams im Erstrundenduell mit Peru ausgebaut. Der 35-Jährige stürmte in seinem Auftaktmatch gegen Juan Pablo Varillas zu einem 6:4, 6:2 und sorgte damit für die 2:0-Führung. Für den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde genügt der Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) in Düsseldorf damit ein weiterer Sieg aus den drei verbleibenden Spielen am Samstag.

Schon früh stellte Struff mittels Doppelbreak die Weichen auf Sieg. Varillas spielte überraschend für die eigentliche peruanische Nummer eins Ignacio Buse, der aufgrund von Fitnessrückständen ins Doppel wechselte. Der Südamerikaner, einst 60., aktuell jedoch nur noch 284. der Weltrangliste, hatte gegen den abgeklärten Struff das Nachsehen.

Bereits am Nachmittag hatte Yannick Hanfmann einmal mehr bewiesen, dass im Davis Cup auf ihn Verlass ist: Gegen den 21-jährigen Gonzalo Bueno wurde der Routinier seiner Favoritenrolle gerecht und bezwang die Nummer 217 der Weltrangliste mit 6:4, 6:4. Von insgesamt sieben Spielen für Deutschland konnte Hanfmann die vergangenen sechs für sich entscheiden. Gegen Bueno agierte der 34-Jährige von Anfang an mit geringer Fehlerquote - und vor allem bei eigenem Aufschlag souverän.

Dank der siegreichen Routiniers könnte das Spitzen-Doppel aus Tim Pütz und Kevin Krawietz am Samstag (13.00 Uhr) bereits den ersten von zwei Schritten zum Finalturnier nach Bologna perfekt machen. Gelingt dies nicht, haben Hanfmann und Struff im Anschluss die Chance, das Ticket für die zweite Davis-Cup-Runde im September zu buchen.