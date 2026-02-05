Hanfmann: Davis Cup "nicht jedes Jahr austragen"

Der deutsche Tennisprofi Yannick Hanfmann hat sich kurz vor dem Start des Qualifikationsturniers für eine umfassende Reform des Davis Cups ausgesprochen. "Ich finde, man müsste den Davis Cup nicht jedes Jahr austragen, sondern vielleicht alle zwei Jahre", sagte der 34-Jährige der Rheinischen Post vor dem anstehenden Erstrundenduell mit Peru (6./7. Februar) in Düsseldorf: "Vielleicht könnten absolute Weltklasse-Spieler wie Alexander Zverev in so einem Modus die Termine auch besser einplanen." Eine derartige Änderung könne den Wettbewerb "bedeutsamer" machen.

Zverev war Ende Januar bei den Australian Open im Halbfinale am späteren Sieger Carlos Alcaraz (Spanien) gescheitert und hatte wenige Tage darauf seine Teilnahme für das ATP-Turnier in Rotterdam wegen Knöchelbeschwerden abgesagt. Aufgrund des engen Zeitplans hatte Kapitän Michael Kohlmann bereits zuvor Nachwuchshoffnung Justin Engel für den Weltranglistenvierten in den deutschen Kader berufen. Der 18-Jährige hat laut Hanfmann gezeigt, "dass er immer besser wird" und es sei "gut für ihn, mehr Erfahrung zu bekommen, damit er in den nächsten Jahren das Team mittragen kann".

Bereits zu Jahresbeginn hatte Kohlmann neben Hanfmann und Engel auch Routinier Jan-Lennard Struff sowie das Topdoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz nominiert. Sollten die Gastgeber in der NRW-Metropole ihrer Favoritenrolle gerecht werden, wartet auf die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) ein Duell mit Dänemark oder Kroatien.