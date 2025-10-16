Nächste Niederlage: Zverev hat schon "Auge auf nächstem Jahr"

Alexander Zverev hat nach der nächsten schmerzlichen Niederlage in einer schwierigen Saison den Fokus schon ein gutes Stück auf das nächste Jahr verlegt. Am Mittwochabend hatte der Weltranglistendritte beim Showevent Six Kings Slam in Saudi-Arabien seine siebte Pleite in Folge gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz (3:6, 4:6) kassiert. Zverev verpasste erneut ein Erfolgserlebnis und ließ die Chance auf den Turnier-Siegerscheck in Höhe von 6 Millionen US-Dollar aus.

"Ich habe noch große Turniere vor mir. Ich bin Titelverteidiger in Paris, wir haben die World Tour Finals, die ich bereits zweimal gewinnen konnte", sagte Zverev, der auch für das ATP-Event in Wien kommende Woche gemeldet hat: "Ich werfe aber auch schon ein Auge auf das nächste Jahr und für mich geht es jetzt darum, wieder gesund zu werden."

Zverev plagt sich seit längerer Zeit mit Rückenschmerzen und hadert mit dem Saisonverlauf. "Zu Beginn des Jahres war ich die Nummer zwei der Welt und stand kurz davor, die Nummer eins zu werden", sagte der 28-Jährige: "Ich weiß, dass ich dieses Niveau habe, wenn ich gesund bin. Aber dieses Jahr war körperlich ein schwieriges Jahr für mich. Ich hatte viele Probleme, viele Verletzungen, und leider hatte ich heute wieder eine."

Sein Ziel sei es, wieder vollständig fit zu werden, um angreifen zu können. Zverev räumte aber auch ein, dass die beiden Topstars Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, die die vergangenen acht Grand-Slam-Titel unter sich ausgemacht haben, aktuell "Lichtjahre vom Rest" entfernt seien.