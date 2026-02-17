Tennis: Bundestrainer Beltz übernimmt deutsches Frauenteam

Frauen-Bundestrainer Torben Beltz wird künftig auch die deutsche Mannschaft beim Billie Jean King Cup betreuen. Das gab der Deutsche Tennisbund (DTB) am Dienstag bekannt. Beltz soll das Team in diesem Jahr zurück in die Weltgruppe führen - er folgt auf Rainer Schüttler, der nach dem Abstieg als Kapitän zurückgetreten war.

"Ich freue mich total auf die Aufgabe. Unser großes Ziel ist es natürlich, wieder zurück in die Weltgruppe zu kommen. Mein Ziel ist aber auch, ein tolles Team zu formen. Dafür werden wir arbeiten", sagte Beltz. Der 49-Jährige, der seit Ende 2024 als Bundestrainer fungiert, wird im Frühling erstmals in seiner neuen Doppelfunktion auf der Bank sitzen.

Vom 7. bis zum 11. April bestreiten die deutschen Frauen um Eva Lys in Portugal die Partien in der Regionalgruppe Europa/Afrika I. 16 Nationalmannschaften spielen dabei drei Plätze für die Play-offs im November aus.

"Da musste ich nicht lange überlegen und habe mich total gefreut, dass es jetzt losgeht", sagte Beltz, der einstige Erfolgscoach der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber. "Ich arbeite seit einem Jahr sehr intensiv mit unseren Spielerinnen", führte er aus: "Die Aufgabe als Teamkapitän ist für mich deshalb keine neue Rolle, sondern die konsequente Fortführung unserer gemeinsamen Arbeit." Als Co-Trainerin fungiert künftig die ehemalige Doppelspezialistin Jasmin Wöhr.

Über die Vertragsdetails machte der DTB keine Angaben, Vizepräsident Helmut Schmidbauer gab aber Einblicke in die Planung. Die Zusammenarbeit mit Beltz in dessen neuer Funktion sei grundsätzlich "langfristig ausgelegt", sagte er: "Es hängt davon ab, wie sich das Team entwickelt. Wie wir weiter verfahren, hängt davon ab, wie wir sportlich abschneiden werden. Aber man kann davon ausgehen, dass wir langfristig mit Torben Beltz und Jasmin Wöhr diesen Weg bestreiten wollen." Es bedürfe "einer gewissen Entwicklungszeit", fügte Schmidbauer an.

Schüttler war im November nach fast sechsjähriger Amtszeit zurückgetreten. Kurz zuvor war die deutsche Mannschaft nach Niederlagen in Ismaning gegen die Türkei (1:2) und Belgien (0:2) zum ersten Mal seit 2012 abgestiegen. Mit dem Australian-Open-Finalisten von 2003 hatten die deutschen Frauen in den vergangenen fünf Jahren dreimal die Finals des Billie Jean King Cup erreicht.