Weltrangliste: Zverev rutscht einen Platz ab

Alexander Zverev ist in der Weltrangliste nach dem Ende der Australian Open um einen Platz abgerutscht. Die deutsche Nummer eins wird nach dem Halbfinal-Aus in Melbourne gegen den späteren Turniersieger Carlos Alcaraz nun auf Rang vier geführt, der serbische Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic zog durch seine Finalteilnahme vorbei.

Erster bleibt der nun siebenmalige Majorsieger Carlos Alcaraz (13.650 Punkte) mit vergrößertem Abstand zu seinem Dauerrivalen Jannik Sinner (10.300), der Down Under entthront wurde. Zwischen Djokovic (5280), Zverev (4605) und dem Italiener Lorenzo Musetti (4405) auf Rang fünf geht es eng zu.

Bei den Frauen bleibt Aryna Sabalenka trotz ihrer Finalniederlage in Melbourne die Nummer eins der Welt. Turniersiegerin Jelena Rybakina klettert auf Rang drei. Beste Deutsche ist Laura Siegemund als 48., Eva Lys rutschte nach ihrem Erstrundenaus auf Platz 59 ab.