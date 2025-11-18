Zverev vor Davis Cup: "Hoffe, dass ich weitermachen kann"

Alexander Zverev hofft beim Davis Cup in Bologna auf ein erfolgreiches Saisonende ohne körperliche Rückschläge. "Der letzte Monat war für mich viel positiver als die Monate davor", sagte der Tokio-Olympiasieger dem ZDF nach seiner Ankunft in Italien: "Ich habe mich besser und gesünder gefühlt, auch besseres Tennis gespielt. Deswegen hoffe ich, dass ich das hier weitermachen kann."

Zverev trifft am Donnerstag (17.00 Uhr/Tennis Channel und tennis.de) mit der Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) im Viertelfinale auf Argentinien. "Es ist eine sehr gute Mannschaft, eine sehr gute Tennisnation", sagte Zverev, der auch Topspieler Francisco Cerúndolo, möglicher Kontrahent im Einzel, lobte: "Er ist ein sehr schwerer Gegner, ich habe gegen ihn schon ein paar Mal verloren. Ich freue mich auf das Match, ich freue mich auf die Challenge und hoffe, dass ich mein bestes Tennis zeigen kann."

Die Absage des spanischen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz sorgte für etwas Enttäuschung beim Deutschen. "Um ehrlich zu sein, habe ich mich auf Alcaraz gefreut", sagte der 28-Jährige: "Körperlich sind alle angeschlagen, es ist eine lange Saison, er hat dieses Jahr unglaubliches Tennis gespielt." So sei es "klar, dass dann ein, zwei Dinge passieren können".

In Bologna tritt Zverev mit Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann sowie Deutschlands Spitzendoppel Kevin Krawietz/Tim Pütz an. Beim prestigeträchtigen und traditionsreichen Teamwettbewerb der Nationalmannschaften wird am Sonntag der Sieger gekrönt.