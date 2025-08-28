Nach Ausraster: 42.500 Dollar Strafe für Medwedew

Der frühere Weltranglistenerste Daniil Medwedew ist für seinen spektakulären Ausraster bei den US Open in New York mit einer Geldstrafe von insgesamt 42.500 Dollar (37.000 Euro) belegt worden. Dies gaben die Organisatoren bekannt.

30.000 Dollar muss der 29-Jährige für sein unsportliches Verhalten bei der Erstrunden-Niederlage gegen den Franzosen Benjamin Bonzi zahlen, weitere 12.500 Dollar kostet ihn das Zerstören eines Schlägers.

Medwedew hatte sich immens echauffiert, nachdem im dritten Satz bei Matchball Bonzi ein Fotograf auf den Platz marschiert war. Medwedew rettete sich noch in den fünften Satz, verlor dort aber - und rastete erneut aus.