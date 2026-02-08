Frühes Aus für Siegemund in Doha

Tennisprofi Laura Siegemund ist beim hoch dotierten WTA-Turnier in Katars Hauptstadt Doha bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 37-Jährige scheiterte am Sonntag an der französischen Qualifikantin Varvara Gracheva mit 6:7 (3:7), 4:6, damit ist Tatjana Maria bei dem Hartplatzevent die letzte verbliebene Deutsche. Sie trifft am Montag auf die an Nummer 12 gesetzte Amerikanerin Emma Navarro.

Für Siegemund war es der erste Auftritt seit ihrem Zweitrunden-Aus bei den Australian Open gut zwei Wochen zuvor. In Melbourne war sie als einzige Deutsche über die erste Runde hinausgekommen.

Das Turnier in Doha gehört zur 1000er-Kategorie der WTA und damit zu den wichtigsten Veranstaltungen unterhalb der Grand Slams.