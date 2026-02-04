Korpatsch schlägt Arango und zieht ins Viertelfinale ein

Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier im tschechischen Ostrava die an Position zwei gesetzte Emiliana Arango aus Kolumbien geschlagen. Die 30 Jahre alte Hamburgerin setzte sich mit 6:3, 6:4 durch und erreichte das Viertelfinale. Dort trifft sie auf Caty McNally (USA/Nr. 6).

Korpatsch hatte sich in Runde eins gegen Anna Siskova (Tschechien) mit 6:4, 6:4 durchgesetzt. Nachdem Qualifikantin Mona Barthel in der ersten Runde und die an Position eins gesetzte Tatjana Maria im Achtelfinale verloren, ist Korpatsch (WTA-Nr. 124) die letzte verbliebene Deutsche beim mit 283.347 Dollar dotierten Turnier.