Maria verliert Erstrundenduell in Doha

Tatjana Maria kommt in der neuen Saison weiter nicht in Schwung. Die 38-Jährige schied beim WTA-Turnier in Doha/Katar in der ersten Runde aus. Maria unterlag am Montag der an Position zwölf gesetzten US-Amerikanerin Emma Navarro 5:7, 1:6.

Die deutsche Nummer zwei feierte in diesem Jahr bislang einzig in Hobart und Manila Matcherfolge. Bei den Australian Open war Maria in der ersten Runde an der Kroatin Petra Marcinko in zwei Sätzen gescheitert. In Doha war vor Maria auch schon Laura Siegemund in der ersten Runde ausgeschieden.