"Eine Ehre": Haas holt Williams nach Indian Wells

Tennis-Altmeisterin Venus Williams wird weiter auf der WTA-Tour aufschlagen. Die 45 Jahre alte Gewinnerin von sieben Grand-Slam-Titeln nahm die vom deutschen Turnierdirektor Tommy Haas angebotene Wildcard für das mit über 9,4 Millionen Dollar dotierte Hartplatzevent in Indian Wells (4. bis 15. März) an. Der frühere Davis-Cup-Spieler bezeichnete die Möglichkeit zur Einladung der US-Ikone als "eine Ehre".

Williams hatte im vergangenen Monat bei den Australian Open den Rekord für die älteste Teilnehmerin beim ersten Major-Turnier des Jahres aufgestellt. Allerdings schied Williams in Melbourne bereits in der ersten Runde aus.