Tennis: Maria auch in Merida direkt raus

Tatjana Maria sucht im neuen Jahr weiter nach ihrer Form. Die 38 Jahre alte Tennisspielerin aus Bad Saulgau schied im spanischen Merida zum vierten Mal in Folge in der ersten Runde eines WTA-Turniers aus, die deutsche Nummer zwei musste sich der an Position acht gesetzten Polin Magda Linette mit 6:7 (3:7), 3:6 geschlagen geben.

Maria gelangen in diesem Jahr bislang einzig im Januar in Hobart und Manila Siege, über die zweite Runde kam sie aber auch in Australien und auf den Philippinen nicht hinaus. Auch bei den Australian Open war nach der ersten Runde Schluss.