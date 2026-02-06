WTA: Korpatsch steht im Finale in Ostrava

Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat im tschechischen Ostrava ihr bislang zweites Finale auf der WTA-Tour erreicht. Die 30 Jahre alte Hamburgerin setzte sich in der Vorschlussrunde gegen die Französin Diane Parry mit 6:4, 6:4 durch. Bei dem mit 283.347 Dollar dotierten Turnier spielt Korpatsch nun gegen die Britin Katie Boulter um ihren zweiten Titel.

Gegen Parry agierte die Deutsche von Anfang an mit geringer Fehlerquote – und vor allem bei eigenem Aufschlag souverän. Nach 1:23 Stunden verwandelte sie ihren ersten Matchball.

In den vorausgegangenen Runden in Ostrava hatte die Hamburgerin die an Position zwei gesetzte Emiliana Arango aus Kolumbien sowie Lokalmatadorin Anna Siskova aus dem Weg geräumt. Nach den frühen Niederlagen von Mona Barthel und Tatjana Maria war die Weltranglisten-124. die letzte verbliebene Deutsche im Wettbewerb. Im rumänischen Cluj-Napoca hatte Korpatsch 2023 ihren bisher einzigen WTA-Turniersieg gefeiert.