WTA: Seidel verpasst Revanche und Runde zwei in Rumänien

Nach ihrem Erstrundenaus bei den Australian Open hat die deutsche Tennisspielerin Ella Seidel auch beim WTA-Turnier in Rumänien ihr Auftaktmatch verloren. In Cluj-Napoca lieferte die 20 Jahre alte Hamburgerin der Ungarin Anna Bondar lange Zeit einen engen Fight, musste sich aber mit 6:4, 6:7 (6:8), 0:6 geschlagen geben.

Damit verpasste Seidel auch eine Revanche für das ebenfalls verlorene WTA-Erstrundenduell in Hobart/Australien, wo die Deutsche vor rund zwei Wochen an Bondar deutlich gescheitert war. Die deutsche Hoffnungsträgerin (WTA-Nr. 82) hatte sich bei den zurückliegenden Australian Open gegen Oxana Selechmetjewa (Russland) nach einer extrem schwankenden Leistung in der ersten Runde nicht durchgesetzt.