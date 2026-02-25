Vor Pokalfinale: Kästner verlängert beim MTV Stuttgart

Volleyball-Nationalspielerin Pia Kästner läuft mindestens ein weiteres Jahr für den MTV Stuttgart auf. Die Vertragsverlängerung der zweimaligen Volleyballerin des Jahres gab der Bundesliga-Spitzenreiter am Mittwoch bekannt. Die 27 Jahre alte Zuspielerin geht damit in ihre insgesamt siebte Saison beim viermaligen Meister.

"Pia ist für uns auf und neben dem Feld enorm wertvoll. Sie übernimmt Verantwortung, führt das Team mit Klarheit und ist ein entscheidender Baustein in unserer sportlichen Ausrichtung", sagte MTV-Geschäftsführer Aurel Irion.

Nach dem Halbfinal-Aus in den Play-offs der vergangenen Saison ist der MTV mit Kästner wieder auf Meisterschaftskurs. Nach 16 Siegen aus 17 Ligaspielen führt Stuttgart die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung an. Am Samstag (16.00 Uhr/Dyn) geht es im Pokalfinale gegen den VfB 91 Suhl bereits um den ersten Titel des Jahres.

"Ich fühle mich in Stuttgart unglaublich wohl – im Team, im Verein und in der Stadt. Wir haben hier noch viel vor", sagte Kästner. Als Teenagerin war sie nach Stuttgart gewechselt, zwischenzeitlich spielte sie auch in Frankreich für Mulhouse und in Schwerin, 2024 kehrte sie zum MTV zurück.