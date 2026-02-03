Steuerwalds vor Familienduell: "Können beide nicht verlieren"

Ob das Volleyball-Duell wohl eine kleine familiäre Krise auslöst? "Wir können beide nicht verlieren", sagt Patrick Steuerwald. Am Mittwoch trifft der Trainer mit dem ASV Dachau in der Volleyball-Bundesliga auf Rekordmeister Berlin Recycling Volleys (19.00 Uhr/Dyn). An der Seitenlinie wird dann für den Gegner sein kleiner Bruder und Co-Trainer Markus stehen.

Zwar ist die Favoritenrolle trotz der spielerisch durchwachsenen Wochen des Serienmeisters aus Berlin klar verteilt, die gegenseitige Anerkennung bleibt bei den beiden Brüdern aber ohnehin nie auf der Strecke. "Patrick macht das ja alles allein", würdigte Markus Steuerwald die Rolle seines drei Jahre älteren Bruders. Dieser steht seit 2021 bei Dachau an der Seitenlinie und leistet dort hocherfolgreiche Arbeit. In bislang fast fünf Jahren Amtszeit coachte er den Klub von der Regionalliga in die Bundesliga.

Am Mittwoch aber wollen sie beide voll auf Attacke gehen - und das, obwohl die Steuerwalds bei genau dieser einen Sache eigentlich passen müssen. "Angriff? Da haben wir halt beide keine Ahnung", scherzte Patrick, der als Zusteller wie sein Bruder nicht unbedingt für das Punkten auf dem Feld zuständig war.

Vor allem hat der Ehrgeiz die beiden gebürtigen Schwarzwälder aus Hausach zu aktiven Spielzeiten weit gebracht, ein bisschen Konkurrenzdenken immer im Hinterkopf. "Er war sicherlich erfolgreicher", bewertete Patrick die Karriere seines Bruders - der 1,83 m große Abwehrspezialist wurde mit der deutschen Nationalmannschaft WM-Dritter (2014) und Olympia-Fünfter (2012). In London wurde Steuerwald als bester Libero des Turniers ausgezeichnet, im Verein gewann er mit Friedrichshafen die Champions League und Meistertitel. Angesichts von 125 Auftritten für das Nationalteam und mehrerer Pokalsiege ist aber auch Patrick Steuerwald mit dem zufrieden, was er erreicht hat.

Bruder Markus hat in den Berliner Krisen-Monaten mehr Verantwortung erhalten. Nach der Entlassung von Cheftrainer Joel Banks soll er den bisherigen Assistenzcoach Alexandra Leal weiter als Co-Trainer unterstützen, um den zehnten Meistertitel in Folge trotz des holprigen Saisonstarts noch möglich zu machen.

Im Anschluss steht bereits die nächste Herausforderung an - schließlich schlüpft Steuerwald zur neuen Saison erstmals ganz in die Rolle des Chefs. Im Sommer übernimmt der 36-Jährige als neuer Headcoach die Helios Grizzlys Giesen. Dann müsse auch die Frage nach dem Konkurrenzkampf, wenn es "so richtig gegeneinander" geht, noch einmal neu verhandelt werden, erklärte Markus.