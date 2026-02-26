VBL: Außenangreifer Baghdady verlängert in Düren

Volleyball-Bundesligist SWD powervolleys Düren hat etwas überraschend eine wichtige Vertragsverlängerung bekannt gegeben. Außenangreifer Robin Baghdady (26) verlängerte seinen Vertrag bei den Dürenern um zwei Jahre, wie der Verein am Donnerstag bekannt gab. "Mit seiner Verlängerung haben viele sicher nicht gerechnet, weil aufgrund seiner starken Leistung absehbar war, dass er viele gute Angebote erhält", sagte Geschäftsführer Tomas Kocian-Falkenbach.

Der Schweizer Baghdady, der mit guten Auftritten in Deutschland Begehrlichkeiten anderer Vereine weckte, spielt seit 2023 für die Westfalen und bestreitet aktuell seine dritte Saison mit dem Tabellendritten. Der 2,05 m große Außenangreifer sei "ein zentraler Baustein für unser neues Team", sagte Kocian-Falkenbach.

Er selbst fühle sich im Verein wohl und sehe "in jedem Jahr eine Weiterentwicklung. Sowohl sportlich in der Mannschaft als auch im Umfeld", sagte Baghdady. Die Verlängerung sei für ihn "eine logische Entscheidung. Und eine, die sich gut anfühlt."