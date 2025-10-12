Volleyball: Berlin gewinnt wieder den Ligacup

Die Berlin Recycling Volleys haben erneut den Ligacup gewonnen und sich so den ersten Titel der Saison gesichert. Der Volleyball-Serienmeister gewann am Sonntagabend in Hildesheim bei der Neuauflage der Bundesliga-Finalduells mit 3:1 (25:20, 25:21, 25:27, 26:24) gegen die SVG Lüneburg. Seit der Einführung des Wettbewerbs im Jahr 2022 ging der Pokal damit immer nach Berlin.

Im Mai hatte sich der Hauptstadtklub in der Best-of-five-Finalserie um den Ligatitel souverän mit 3:0-Siegen durchgesetzt. Im Endspiel des Ligacups, der mit den acht besten Teams der Vorsaison über drei Tage im K.o.-Modus ausgetragen wurde, gewann Berlin die ersten beiden Sätze souverän. Mit Beginn des dritten Durchgangs drehten die Lüneburger dann aber auf, es entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch.

Bei den Männern startet die neue Bundesliga-Spielzeit am 21. Oktober. Dann trifft unter anderem Meister Berlin im Duell der Dauerrivalen auf den VfB Friedrichshafen.