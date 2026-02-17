Volleyball: Schwerin vor Champions-League-Aus

Den Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin droht in der Champions League das Aus. Der deutsche Meister verlor das Hinspiel der Playoff-Runde gegen den türkischen Spitzenklub Zeren SK Ankara am Dienstagabend mit 1:3 (21:25, 21:25, 25:21, 14:25). Nur im dritten Satz waren die Schwerinerinnen dem hochkarätig besetzten Gegner wirklich gewachsen.