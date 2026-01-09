- Anzeige -
Biathlon-Weltcup im Joyn-Livestream

Biathlon-Weltcup in Oberhof: Aus diesem Grund gibt es heute keine Wettkämpfe

  • Aktualisiert: 09.01.2026
  • 23:49 Uhr
© Eibner

Tief "Elli" sorgt in Deutschland derzeit für eine Menge Schnee. Und damit auch für eine Menge Chaos und Planänderungen. Die Biathlon-Wettkämpfe in Oberhof mussten deshalb bereits verschoben werden.

Ein paar Biathlon-Fans werden sich am Freitagmorgen vielleicht gewundert haben. Eigentlich war für den 9. Januar das Sprint-Rennen der Frauen in Oberhof geplant.

Weil aber bereits in den letzten Tagen klar war, dass das Wetter an diesem Tag womöglich zu schlecht sein würde, verschoben die Organisatoren das Rennen frühzeitig. Die Frauen absolvierten ihr Rennen deshalb bereits am Donnerstag.

Daniel Böhm, Sportdirektor des internationalen Biathlon-Verbandes (IBU), erklärte das Vorgehen am "ARD"-Mikro: "Die Wettervorhersage sagt ganz starke Winde beziehungsweise Sturm voraus. Zum einen ist die sportliche Integrität am Schießstand beeinträchtigt."

"Aber natürlich auch die Sicherheit von allen, die sich im Wald befinden oder an der Strecke. Von daher sind wir da auf Nummer sicher gegangen – auch in Absprache mit dem Forstbeamten, der gesagt hat: 'Der Wald ist nicht sicher am Freitag'", so der Ex-Biathlet weiter.

Biathlon in Oberhof: Finden die Rennen am Samstag und Sonntag statt?

Ob die Wettkämpfe am Samstag wie geplant stattfinden können, soll kurzfristig entschieden werden. Die Prognosen sehen derzeit aber positiv aus.

Auf dem Plan stehen die Verfolgung der Männer über 12,5 Kilometer (12:00 Uhr) sowie die Staffel der Frauen über 4x6 Kilometer (14:25 Uhr). Am Sonntag sollen die Männer-Staffel über 4x7,5 Kilometer (11:00 Uhr) und die Verfolgung der Frauen über zehn Kilometer (14:30 Uhr) folgen.

