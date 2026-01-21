- Anzeige -
Hahnenkammrennen 2026

Ski Alpin in Kitzbühel live: Streif 2026 – Abfahrt, Super-G und Slalom im Free-TV und kostenlosen Joyn-Stream

  • Aktualisiert: 22.01.2026
  • 15:49 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 im Alpinen Ski-Weltcup läuft – ran liefert alle Infos zu Streif 2026 und den Hahnenkammrennen.

Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup der Männer geht der Schweizer Marco Odermatt in die neue Saison, bei den Frauen holte in der Vorsaison Federica Brignone aus Italien den Gesamtweltcup.

Bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel steht das Highlight auf der legendären Streif an: Abfahrt am Samstag, Super-G am Freitag und Slalom am Sonntag.

Dürr

Streif 2026 in Kitzbühel: Am 23. & 24. Januar, im Eurosport-Livestream auf Joyn

Verfolge die Streif 2026 LIVE auf Joyn.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Saisonstart 2025/26 beim Weltcup auf der Streif 2026 in Kitzbühel.

Streif 2026 in Kitzbühel: Wann findet das Rennen statt?

  • Super-G am Freitag, 23. Januar ab 11.30 Uhr
  • Abfahrt am Samstag, 24. Januar ab 11.30 Uhr
  • Slalom am Sonntag, 25. Januar ab 10.15 Uhr

Streif in Kitzbühel live: Kann ich die Rennen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Die Streif 2026 wird live bei Eurosport und in der ARD übertragen – beide Sender sind im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.

Hahnenkammrennen 2026 live: Kann ich die Streif-Rennen im Free-TV verfolgen?

Ja, die Rennen in Kitzbühel werden im Free-TV von der ARD und Eurosport übertragen.

Streif 2026 in Kitzbühel live: Alle Infos zu Abfahrt, Übertragung und Uhrzeit

  • Wettbewerb: Hahnenkammrennen 2026
  • Datum und Uhrzeit: 23. Januar, ab 11.30 Uhr; 24. Januar 2026, ab 10:15 Uhr
  • Ort: Kitzbühel (Österreich)
  • Free-TV: ARD, Eurosport
  • Livestream: Eurosport, ARD
