Skilanglauf: Hennig startet geschwächt in den Olympia-Winter

Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat vor dem Beginn der Weltcupsaison die Erwartungen gebremst. Nach einer längeren Krankheit habe sie "die Zielsetzungen für die ersten Weltcup-Wochen etwas anpassen müssen", sagte die 29-Jährige vor dem Auftakt im finnischen Kuusamo am Freitag.

Nach dem Ausfall von Victoria Carl, die wegen ihres positiven Dopingtests für den kompletten Winter ausfällt, ruhen für die kommende Saison auf Hennig die größten Hoffnungen. Gemeinsam hatten Carl und Hennig bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking überraschend Gold im Teamsprint gewonnen.

Nun aber wurde Hennig im Herbst über mehrere Wochen gebremst. "Ich werde die kommenden Rennen brauchen, um überhaupt erst wieder in Wettkampfform zu kommen und versuche nun, das Beste aus der Situation zu machen - mit dem Ziel, mich im Laufe des Dezembers und Januars für die Olympischen Spiele qualifizieren zu können", sagte Hennig.

Fehlen werden in Kuusamo nach einer Grippe Albert Kuchler, Lucas Bögl und Anna-Maria Dietze. Auch Lisa Lohmann steigt nach einem Ermüdungsbruch des Wadenbeins Ende September noch nicht ein.