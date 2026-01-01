Skispringen - Halbzeit-Orakel der Vierschanzentournee: 18 von 25 kamen durch

Wer auch immer nach dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen am Donnerstag (14.00 Uhr/im Livestream auf Joyn) die Vierschanzentournee anführt, hat zumindest rein statistisch schon eine Hand am Goldadler.

Denn wer zur Halbzeit in der Gesamtwertung vorne liegt, gewinnt in den meisten Fällen auch die Tournee: Seit 1999/2000 lagen von 25 Halbzeitführenden 18 schließlich auch in der Endabrechnung in Bischofshofen vorne - zuletzt der Österreicher Daniel Tschofenig im Vorjahr.

Bei den vergangenen 17 Auflagen verspielten sogar nur vier Skispringer ihren Vorsprung - darunter vor zwei Jahren der deutsche Hoffnungsträger Andreas Wellinger, der letztlich Gesamtzweiter wurde.

Zudem erreichten bei zwei der jüngsten sechs Auflagen die Spitzenreiter des Halbzeitklassements nicht einmal das Podest: Ryoyu Kobayashi (2019/20) und Halvor Egner Granerud (2020/21) landeten jeweils nur auf Rang vier.

Den dramatischsten Absturz erlebte Gregor Schlierenzauer im Winter 2007/08. Der Weltcup-Rekordsieger aus Österreich führte damals auch nach dem dritten Springen noch, fiel dann aber beim Abschluss in Bischofshofen als 42. der Tageswertung auf Rang zwölf zurück. - Die Führenden vor Innsbruck seit 2000/01 und ihre Endplatzierung bei der Vierschanzentournee: