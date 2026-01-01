Domen Prevc dominiert das Neujahresspringen, Felix Hoffmann unterstreicht seine gute Form bei der Vierschanzentournee. Andreas Wellinger und Karl Geiger verpassen in Garmisch-Partenkirchen den zweiten Durchgang.

Überflieger Domen Prevc hat auch das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen.

Der Slowene siegte am Gudiberg nach einer starken Vorstellung vor Jan Hörl und Stephan Embacher (beide Österreich) und baute seine Führung in der Gesamtwertung der 74. Vierschanzentournee zur Halbzeit aus. Als bester Deutscher landete Felix Hoffmann auf Rang sechs, in der Gesamtwertung ist der Thüringer nun Vierter.

Oberstdorf-Gewinner Prevc flog auf 143,0 und 141,0 m und darf nun sogar auf den Vierfach-Triumph hoffen. Dieses Kunststück ist in der Tournee-Geschichte bislang nur Sven Hannawald (2001/02), dem Polen Kamil Stoch (2017/18) und Ryoyu Kobayashi aus Japan (2018/19) gelungen. Mit 619,8 Punkten liegt Prevc zur Tournee-Halbzeit bereits klar vor Hörl (584,8).

Hoffmann, in Oberstdorf schon Dritter, unterstrich zum Start ins neue Jahr ebenso seine Topform wie Philipp Raimund. Der Oberstdorfer belegte Rang sieben. "Ich bin sehr zufrieden mit meinen beiden Vorfliegern. Es war nicht optimal, aber sehr gut", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im "ZDF".

Dritter DSV-Adler im zweiten Durchgang war Pius Paschke (21.).