Die 74. Ausgabe der renommierten Vierschanzentournee endet mit dem Gesamtsieg von Domen Prevc. ran hat sämtliche Informationen zum Top-Event zusammengestellt. Der Slowene Domen Prevc hat die 74. Ausgabe der Vierschanzentournee gewonnen. Dem 26-Jährigen reichten nach seinen beiden Siegen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen in Innsbruck und Bischofshofen zwei zweite Plätze, um seine deutliche Führung souverän zu verteidigen. Die Plätze zwei und drei belegten die beiden Österreicher Jan Hörl und Stefan Embacher. Aus deutscher Sicht konnte Felix Hoffmann mit Platz sechs ein achtbares Resultat verzeichnen, während Philipp Raimund Achter wurde.

Vierschanzentourne 2025/26 live: Zeitplan, Orte und TV-Übertragung Sportbegeisterte durften sich zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag auf fesselnde Wettkämpfe freuen, wenn die legendäre Vierschanzentournee die Bühne für atemberaubende Weitenjagden bot. Im Vorjahr hatte sich Daniel Tschofenig den Gesamtsieg der Vierschanzentournee gesichert. Pius Paschke erreichte mit dem 6. Platz die beste Leistung unter den deutschen Athleten. Erfahre alles Wissenswerte zum Zeitplan, Ticketverkauf, Übertragung und mehr für die 74. Vierschanzentournee in unserem umfassenden Überblick.

Vierschanzentournee: Start und Finale Die Vierschanzentournee startete am 28. Dezember 2025, mit der Qualifikation von der berühmten Schattenbergschanze in Oberstdorf. Am darauffolgenden Tag wurde auf derselben Schanze das erste Wettbewerb-Springen der Vierschanzentournee ausgetragen. Es folgten Wettbewerbe in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck. Den krönenden Abschluss der vierteiligen Tournee bildete wie immer das Dreikönigsspringen in Bischofshofen am 6. Januar 2025.

Vierschanzentournee live: Orte, Termine, Zeitplan Die Vierschanzentournee setzt sich aus vier eigenständigen Wettkämpfen innerhalb des Gesamt-Weltcups zusammen, die auf unterschiedlichen Schanzen in Deutschland und Österreich ausgetragen werden. Hier ist der detaillierte Ablauf: 29. Dezember 2025; 16:30 Uhr: Oberstdorf - Sieger: Domen Prevc

01. Januar 2025; 14:00 Uhr: Garmisch-Partenkirchen - Sieger: Domen Prevc

04. Januar 2026; 13:30 Uhr: Innsbruck - Sieger: Ren Nikaido

06. Januar 2026 ; 16:30 Uhr: Bischofshofen - Sieger: Daniel Tschofenig

Vierschanzentournee live: TV-Übertragung Auch in diesem Jahr wurde die Vierschanzentournee wieder live im Free-TV übertragen. Sowohl ARD und ZDF, als auch Eurosport übertragen die Wettkämpfe.

Vierschanzentournee live im Stream Selbstverständlich konntet ihr die Vierschanzentournee nicht nur im Fernsehen, sondern auch parallel dazu online im Livestream verfolgen auf Joyn verfolgen. Alle Qualifikationen und die Wertungssprünge begleiten wir im Liveticker auf ran.de.

Historie der Vierschanzentournee Die Ursprünge der Vierschanzentournee reichen zurück bis zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen, das erstmals 1921 stattfand. Die Vision, dieses Springen auf vier verschiedene Schanzen auszuweiten, entstand 1949 in Partenkirchen durch die Springerfreunde aus Innsbruck und Partenkirchen. Die erste Austragung der "Springertournee" erfolgte dann 1953. Bereits bei der zweiten Ausgabe wurde die Reihenfolge der Austragungsorte auf Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen geändert. Diese Abfolge hat sich seitdem bis heute unverändert fortgesetzt.

