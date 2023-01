Trier (SID) - Topspieler Alexander Zverev führt das deutsche Aufgebot für die Davis-Cup-Qualifikationsrunde in Trier an. Wie der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Mittwoch mitteilte, wurde der 25-Jährige von Bundestrainer Michael Kohlmann für die Partie am 3./4. Februar gegen die Schweiz nominiert.

"Alexander hat früh seine Bereitschaft erklärt, uns auch in diesem Jahr im Davis Cup zu unterstützen. Es zeigt, dass er wie das gesamte Team große Ziele in diesem Wettbewerb hat", sagte Kohlmann, dessen Mannschaft im vergangenen Jahr das Viertelfinale erreichte.

Auch dabei in Trier sind Oscar Otte, Jan-Lennard Struff und Tim Pütz. Dessen angestammter Doppelpartner Kevin Krawietz könnte wegen der anstehenden Geburt seines ersten Kindes fehlen. Der zweimalige French-Open-Sieger im Doppel fehlt laut DTB-Angaben auch in Australien. In Melbourne beginnt am 16. Januar das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres.

"Angesichts der Tatsache, dass die Saison gerade erst begonnen hat und die Australian Open vor der Tür stehen, habe ich mich dafür entschieden, zunächst nur vier Spieler zu nominieren, um flexibel auf die Entwicklungen in den nächsten Wochen reagieren zu können", sagte Kohlmann. Ob noch ein weiterer Einzel- oder Doppelspieler zum Team stoßen soll, lässt Kohlmann zunächst offen.