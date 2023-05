Der NFL Draft 2023 ist Geschichte und hat für eine neue Bestmarke in der Geschichte der Liga gesorgt.

An den drei Draft-Tagen haben die Franchises insgesamt 43 Trades abgewickelt. Damit wurde der beim Draft 2019 aufgestellte Rekord von 40 Trades gebrochen. Während die Carolina Panthers im März mit zwei Erstrundenpicks, zwei Zweitrundenpicks und Wide Receiver DJ Moore für die Chicago Bears den größten Deal getätigt hatten - und sich den ersten Pick des Draft schnappten - waren es die Texans, die die Flut von Trades an diesem Draft-Wochenende eröffneten.

Nachdem sie an Nummer zwei Quarterback C.J. Stroud auswählten, tradeten sie für den dritten Pick im Draft. Dafür schickten ihren anderen Erstrundenpick (Nummer zwölf) sowie die Nummer 33 des diesjährigen Drafts und einen Erstrunden- und einen Drittrunden-Pick für den Draft 2024 an die Arizona Cardinals. An Nummer drei entschieden sie sich dann für Edge Rusher Will Anderson Jr.

Allein in der ersten Runde wurden insgesamt sechs Trades vollzogen, aber auch an den weiteren beiden Tagen tauschten die Mannschaft freudig ihre Picks und Spieler. Einer der namhaftesten war Running Back D'Andre Swift, der von den Detroit Lions zu den Philadelphia Eagles geschickt wurde. Zudem wechselte Tight End Adam Trautman von den New Orleans Saints zu den Denver Broncos und trifft dort auf seinen ehemaligen Head Coach Sean Payton.

Für den letzten Trade des Draft sorgten die Baltimore Ravens und die Cleveland Browns. Im Tausch für einen Sechstrundenpick im kommenden Jahr sicherten sich die Ravens den Pick Nummer 229. Mit diesem zogen sie Tackle Andrew Vorhees und machten einen neuen NFL-Rekord offiziell.