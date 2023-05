Das erste NFL-Spiel in Deutschland war historisch.

Eine volle Allianz Arena in München mit einer speziellen Atmosphäre. Country Roads. Tom Brady bei einem seiner letzten Auftritte als Quarterback, er gewann mit seinen Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks 21:16.

Es gab strahlende Gesichter, glückliche Fans. Und ein Gefühl, das man am 13. November 2022 etwas Besonderes gesehen hat, nicht nur, weil es das erste Spiel auf deutschem Boden war.

Es gibt aber nicht nur die weichen, emotionalen, sondern auch harte Erfolgsfaktoren, die über das Stadion hinaus gehen. Wie die wirtschaftlichen und sozialen Erfolge, für die das Spiel gesorgt hat.

Munich Game bringt München 70,2 Millionen Euro

Denn eine von "The Sports Consultancy Group" erstellte Studie aus dem Bericht "2022 NFL Munich Game Impact Assessment" bestätigt, dass das Spiel einen wirtschaftlichen Gesamteffekt von 70,2 Millionen Euro für die Stadt München hatte, davon 32,2 Millionen Euro an direkten Ausgaben.

Immerhin legten die NFL-Fans am Spielwochenende in München durchschnittlich 333 Euro pro Tag aus, was deutlich über den durchschnittlichen Ausgaben der Münchner Besucher von 225 Euro pro Tag liegt.

Weltweit verfolgten 8,2 Millionen Zuschauer das Spiel. Mit mehr als 5,8 Millionen Zuschauern war es das meistgesehene internationale Spiel des NFL Network in den USA (OTA-Zuschauer in Tampa und Seattle nicht mitgezählt). Außerdem sorgten die Besucher dafür, dass bei den Merchandising-Verkäufen am Spieltag in der Allianz Arena ein Rekord verzeichnet wurde. Die Verkäufe waren die höchsten, die jemals für ein NFL-Spiel außerhalb der USA verzeichnet wurden.

Angesichts der Historie der International Games ist das eine Ansage der Fans in Deutschland, denn die Serie an Spielen in London, Mexiko und jetzt auch Deutschland gibt es seit 2005.

"Bedeutender Moment für die NFL in Deutschland"

"Das Spiel in München war ein bedeutender Moment für die NFL in Deutschland, der den Zuschauern im Stadion und den Zuschauern aus aller Welt noch viele Jahre in Erinnerung bleiben wird", sagte Dr. Alexander Steinforth, GM NFL Deutschland.

"Die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen unseres ersten regulären Saisonspiels sind beeindruckend und unterstreichen den positiven Beitrag, den das Spiel für die Stadt München und darüber hinaus hatte, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren weitere Spiele in diesem Land auszutragen."

In der Saison 2023 werden zwei Spiele der regulären Saison in Deutschland ausgetragen, wobei die Kansas City Chiefs und die New England Patriots als Teams bereits bestätigt wurden. Gegner, Termine und Orte für diese Spiele werden noch in diesem Monat bekannt gegeben.

Auch Erfolge beim Flag Football

Zum wirtschaftlichen kommt auch der soziale Aspekt. Im Vorfeld des Spiels organisierte die NFL in Zusammenarbeit mit der Stadt München eine Reihe von Veranstaltungen und Aktivitäten, um die lokale Bevölkerung einzubinden, außerdem wurde ein NFL Flag Football-Schulprogramm landesweit eingeführt und wird 2023 fortgesetzt.

In der Woche vor dem Spieltag fand auch das erste nationale NFL Flag Football-Turnier in München statt, an dem mehr als 300 junge Sportler von 12 Schulen aus fünf Städten (Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, München und Hamburg) teilnahmen.