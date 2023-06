Kein Team-Training mehr, kein "Zwang" zur Vorbereitung und auch keine Spiele mehr: Tom Bradys Alltag hat sich seit seinem Rücktritt verändert, er muss sein Leben nicht mehr der NFL und dem Football unterordnen.

Er kann sein Leben jetzt in vollen Zügen genießen. Theoretisch.

Legt Tom Brady die Füße hoch?

Er wäre nicht der erste Ex-Profi, der sich nach dem Ende der aktiven Laufbahn ein bisschen gehen lässt, die Füße hochlegt und das eine oder andere Kilo zunimmt.

Allerdings wäre das bei jemandem, der durch intensives Training und eine strenge und abgestimmte Ernährung so fit war, dass er bis 45 auf allerhöchstem Niveau spielen konnte, sehr überraschend.

Brady betont in einem AP-Interview dann auch, dass er immer noch "ziemlich diszipliniert" sei. Das Training sei Teil seiner täglichen Routine geworden, so Brady: "Das war wahrscheinlich der Grund, warum ich so lange gespielt habe, denn ich habe das Training sehr genossen. Mir wurde klar, dass ich meinen Körper auf eine bestimmte Art und Weise behandeln muss, wenn ich lange Zeit Football spielen will, und dass ich keine Abstriche machen darf."

Das zahlt sich aus, denn jetzt im Ruhestand fühle sich sein Körper wirklich gut an, sagte er: "Ich habe das Gefühl, noch ein langes Leben vor mir zu haben, und ich möchte einen sehr aktiven Lebensstil führen, also muss ich ein gewisses Maß an Disziplin wahren."

Theoretisch könnte er sich auch bei den Las Vegas Raiders fit halten, Brady will dort als Minderheitseigner einsteigen. Dafür braucht er noch die Zustimmung von mindestens 24 Team-Besitzern.

Weniger Bälle, spätere Abende

Doch auch ein Brady kann genießen. Zumindest hin und wieder: "Es gibt definitiv spätere Abende als früher, vielleicht ein paar Tequilas mehr als früher, und sicherlich weniger geworfene Bälle als früher. Diese Dinge sind alle ein bisschen neu für mich, aber ich werde mich nicht zu weit von meinem bisherigen Weg entfernen."