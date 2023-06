Lukas Reichel hat gleich zwei neue Teamkollegen. Die Chicago Blackhawks, bei denen der junge Deutsche unter Vertrag steht, haben sich mit den Boston Bruins auf einen Trade für Taylor Hall und Nick Foligno verständigt.

Im Gegenzug kommen die beiden Defensivspieler Ian Mitchell und Alec Regula zum Klub aus Massachusetts.

Der Vierjahresvertrag, den Hall am 23. Juli 2021 bei den Bruins unterzeichnet hat, besitzt noch eine Restlaufzeit von zwei Spielzeiten.

Der 31 Jahre alte ehemalige Hart-Trophy-Sieger (MVP) brachte es in der abgelaufenen Saison auf 36 Punkte (16 Tore, 20 Assists) aus 61 Einsätzen.

Bruins tauschen Youngsters für Ex-MVP Hall

In den Stanley Cup Playoffs sammelte er acht Punkte (fünf Tore, drei Assists) in sieben Spielen.

Foligno kann am 1. Juli zum Unrestricted Free Agent werden. Der 35-jährige Stürmer erzielte 26 Punkte (10 Tore, 16 Assists) in 60 Saisonpartien. Bei sechs Playoff-Auftritten kamen drei Zähler (ein Tor, zwei Assists) hinzu.

Der 24-jährige Mitchell hat in seiner NHL-Laufbahn bislang 82 Spiele und 16 Punkte (vier Tore, 12 Assists) zu verzeichnen, darunter ein Tor und sieben Assists in 35 Begegnungen in der Saison 2022/23.

Für den zwei Jahre jüngeren Regula sind 22 Spiele und ein Tor registriert. Beide sind Restricted Free Agents.