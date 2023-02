Der Ansturm auf die Karten für das Championship Game 2023 der European League of Football (ELF) ist weiterhin riesig: Am Freitagmorgen wurde die Marke von 20.000 verkauften Tickets für das Finale der "Champions League" des europäischen Footballs am 24. September in Duisburg durchbrochen.

"Als mich diese Nachricht erreichte, hatte ich direkt eine Gänsehaut. Es ist einfach ein tolles Gefühl, dass die European League of Football von der Community so stark aufgenommen wird", sagt Commissioner und #ranNFLExperte Patrick Esume.

Man dürfe zudem nicht vergessen, dass die Liga mit zwei gespielten Seasons noch sehr jung sei.

Liga-Geschäftsführer Zeljko Karajica ergänzt: "Das ist ein Riesenansporn für uns und wir arbeiten hart daran, um uns in allen Bereichen zu verbessern und ein noch besseres Produkt abzuliefern."

European League of Football: Sechs neue Teams mit dabei

Die Arena ist mit 20.000 Tickets schon zu zwei Dritteln ausverkauft. Die dritte Saison der kontinentalen Liga startet am 3. Juni mit 17 Franchisen aus neun Nationen.

Unter den 17 Franchisen sind sechs neue Teams vertreten, unter anderem die Munich Ravens. Gesucht wird der Nachfolger der Vienna Vikings. Esume freut sich auf ein "riesiges Football-Happening".