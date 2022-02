Stuttgart - Den Verantwortlichen des ELF-Teams Stuttgart Surge ist ein echter Coup gelungen: NFL-Profi Jakob Johnson wird Teileigentümer der Stuttgarter Franchise!

"Es freut uns riesig, dass wir Jakob als unseren Owner gewinnen konnte. Er verkörpert die Werte unserer Franchise und ist für viele junge Spieler ein großes Vorbild. Zudem kommt er aus Stuttgart und ist ein großer Fan der European League of Football. Ich freue mich auf seinen Input und eine enge Zusammenarbeit mit ihm", sagte Geschäftsführer Suni Musa.

Karajica und Esume loben Personalie

Auch die Verantwortlichen der European League of Football freuten sich über die Personalie. "Wir wussten, dass Jakob Johnson die Bekanntgabe und den Start der European League of Football sehr intensiv verfolgt und sich darüber gefreut hat, dass sein Sport endlich auch in Europa auf eine professionelle Bühne gestellt wird. Er ist das Gesicht des deutschen Footballs in der NFL, sein Wort hat Gewicht und wir werten es als große Anerkennung, dass er sich der Liga als Co-Owner der Franchise Stuttgart Surge und unserer Vision für Football in Europa anschließt", sagt Geschäftsführer Zeljko Karajica.

Commissioner Patrick Esume, der Johnsons sportlichen Werdegang als TV-Experte eng begleitet, ist stolz darauf, dass sich der NFL-Superstar in der European League of Football einbringt. "Jakob ist nicht nur ein herausragender Spieler, sondern dazu auch ein toller Typ und damit ein starker Botschafter für Stuttgart Surge und unsere Liga."

Von den Scorpions zu den Patriots

Johnson, der als Fullback bei den New England Patriots spielt, ist ein absoluter Vorzeige-Profi und ein sehr guter Botschafter für den deutschen Football in den USA. Er begann seine Karriere in der Jugend der Stuttgart Scorpions und ging im Anschluss an die University of Tennessee. Dort verpasste er zunächst den Sprung in die NFL.Über das GFL-Team der Scorpions schaffte er es in das NFL Pathway Program, aus dem die Patriots den Fullback schließlich verpflichteten.

Diesen Weg haben mittlerweile viele junge Football-Spieler ins Auge gefasst. Marcel Dabo, der im vergangenen Jahr bei Stuttgart Surge spielte, ist das aktuellste Beispiel für diesen Weg. Auch im aktuellen Surge-Team befinden sich einige Athleten, die das Potenzial besitzen, um den Sprung in die NFL zu schaffen.

Johnson ist ein Vorbild für junge Surge-Spieler

Johnson ist dabei das Vorbild für viele dieser jungen Spieler. Des Weiteren verkörpert er perfekt die Werte von Surge. Er stammt aus der Region, arbeitet jeden Tag hart für seinen Traum und übt mit Leidenschaft und großer Hingabe seinen Sport aus.

Darüberhinaus hat er durch seine Erfahrungen in der NFL viele Dinge mitnehmen können, die er nun in die Stuttgarter Franchise einbringen kann.

