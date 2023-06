Die European League of Football ist schon früh in der Saison 2023 auf Rekordjagd! Nachdem Rhein Fire in Woche eins gegen Frankfurt Galaxy mit 12.656 Fans eine Bestmarke für ein Spiel der Regular Season aufstellte, wurde diese am zweiten Spieltag von den Hamburg Sea Devils pulverisiert.

32.500 Zuschauer verfolgten das Duell mit Rhein Fire im Volksparkstadion. Nun können die Verantwortlichen einen weiteren Meilenstein vermelden. Für das Championship Game am 24. September in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg wurde im Vorverkauf die Marke von 25.000 Tickets durchbrochen.

Nur noch wenige Tickets übrig

"Das ist eine bemerkenswerte Zahl. Vor allem wenn man bedenkt, dass in den Sternen steht, welche Teams das Finale bestreiten werden", so Geschäftsführer Zeljko Karajica.

Und auch ELF-Commissioner Patrick Esume betonte: "Wir werden mit der Football-Familie aus ganz Europa eine riesige Party feiern. Das sollte kein Fan des besten Sports der Welt verpassen."

Tickets für das Championship Game in der 30.000 Zuschauer fassenden Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg gibt es schon ab 20 Euro exklusiv bei Ticketmaster.