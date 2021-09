Köln (SID) - Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Baseball-EM im Piemont/Italien den dritten Sieg in Folge gefeiert und spielt nun um den neunten Rang. Im zweiten Spiel der Platzierungsrunde setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Steve Janssen gegen Schweden mit 13:2 durch. Am Samstag (15.30 Uhr) trifft die Auswahl des Deutschen Baseball und Softball Verbandes (DBV) in Turin auf Russland, der Gewinner schließt das Turnier als Neunter ab.

Am Mittwoch hatte Deutschland das erste Platzierungsspiel gegen Frankreich mit 3:2 gewonnen, zuvor hatte es im abschließenden dritten Vorrundenspiel am Dienstag gegen die Ukraine bereits ein 15:5 gegeben. Durch die Niederlagen gegen Kroatien (2:8) und Spanien (2:15) war das Viertelfinale aber bereits außer Reichweite.

Als Ziel hatte DBV-Präsident Jürgen Elsishans ein Top-Vier-Ergebnis ausgegeben, vor zwei Jahren bei der Heim-EM hatte Deutschland Platz sechs erreicht. Die aktuelle EM wird erstmals mit 16 Mannschaften ausgetragen.