Köln (SID) - Basketball-Vizemeister Bayern München hat zum Abschluss der Hinrunde in der EuroLeague zum dritten Mal in Folge verloren. Gegen den spanischen Klub Baskonia Vitoria kassierte die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri ein 76:81 (42:46) und rutschte mit nun zehn Niederlagen aus 17 Spielen weiter in die untere Tabellenhälfte.

Der US-Amerikaner K.C. Rivers, der erst vor zwei Wochen von Zenit St. Petersburg zurückgekehrt war, war mit 16 Punkten der beste Werfer der Bayern. Gegen den viermaligen spanischen Meister legte das Trinchieri-Team im ersten Viertel einen Fehlstart hin. Zwar holten die Münchner noch vor der Pause wieder auf, entscheidend kamen sie jedoch trotz einer guten Schlussphase nicht mehr heran.

Am Mittwoch hatte Alba Berlin die Hinrunde mit einem 92:84 gegen AS Monaco abgeschlossen. Der deutsche Meister steht nach 17 Hauptrundenspielen bei sechs Siegen und elf Niederlagen, der Rückstand zu Titelverteidiger Anadolu Istanbul (9:8) auf dem letzten Play-off-Platz (8.) ist noch größer als der der Bayern.