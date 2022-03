Göttingen (SID) - Mit dem letzten Aufgebot kämpfte medi Bayreuth in der Basketball Bundesliga (BBL) bis zum Ende tapfer und machte Überstunden, für die Belohnung reichte es nicht. Nur sechs (!) Spieler standen Trainer Raoul Korner bei der BG Göttingen wegen Verletzungen und Corona-Infektionen zur Verfügung, die Gäste unterlagen auf dramatische Weise mit 91:92 (81:81, 43:49) nach Verlängerung.

Bayreuth, das am Mittwoch mit acht Profis gegen Schlusslicht JobStairs Giessen 46ers verloren hatte (89:95), trat in Niedersachsen ohne gelernten Center und Power Forward an. Die Franken blieben stets dran, mit der Sirene zum Ende der regulären Spielzeit glich Sacar Anim für Bayreuth zum 81:81 aus und erzwang zusätzliche fünf Minuten. Eine Sekunde war noch auf der Uhr, als Kamar Baldwin die Göttinger zum Sieg warf.

Derweil holten die Telekom Baskets Bonn vier Tage nach dem Kantersieg gegen Bayern München (96:61) ihren nächsten Erfolg. Bei den Hamburg Towers gewann die Mannschaft von Trainer Tuomas Iisalo 85:73 (43:33) und festigte den zweiten Tabellenplatz. Bonn steht bei 34:16 Punkten, die Bayern bei 36:12.

Beim dritten Sieg in Serie war Parker Jackson-Cartwright (22 Punkte) Topscorer der Telekom Baskets. Für den Tabellenneunten Hamburg (24:22) war die Niederlage ein Rückschlag im Kampf um einen Play-off-Platz.