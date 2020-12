München (SID) - Die Basketballer von Bayern München haben nach zuletzt zwei Niederlagen in der EuroLeague wieder in die Spur gefunden. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri besiegte am 12. Spieltag in eigener Halle den russischen Vertreter Chimki Moskau 80:77 (43:40).

Durch den insgesamt achten Sieg festigt der fünfmalige deutsche Meister, bei dem Wade Baldwin (19 Punkte) und der frühere NBA-Profi Paul Zipser (18) herausstachen, seinen Platz in der Spitzengruppe.

Die Bayern begannen gegen den Tabellenletzten (zwei Siege) furios mit einem 8:0-Lauf. In der Folge ging das Spiel wild hin und her: Anfang des zweiten Viertels lagen die Gäste aus Moskau mit 15 Punkten vorn, München konterte mit einem weiteren Lauf und der Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein Basketball-Krimi. Vier verwandelte Freiwürfe in Serie durch Nick Weiler-Babb in den letzten 42 Sekunden sicherten München den Erfolg.