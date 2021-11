Köln (SID) - Basketball-Bundesligist Fraport Skyliners Frankfurt ist bei der Suche nach Verstärkung fündig geworden. Wie der Verein mitteilte, wechselt James McLean (33) an den Main und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Zuletzt spielte der US-Amerikaner beim spanischen Europe-Cup-Teilnehmer Casademont Saragossa.

In Deutschland machte McLean bereits in der Saison 2014/15 auf sich aufmerksam, als er im Trikot von Alba Berlin zum wertvollsten Spieler der Liga (MVP) gekürt wurde. Außerdem spielte er bereits für die Telekom Baskets Bonn (2012 bis 2014) sowie in der vergangenen Saison für die MHP Riesen Ludwigsburg.

"Jamel ist ein sehr erfahrener Spieler, der ganz genau weiß, wie die deutsche Liga funktioniert", sagte Trainer Diego Ocampo: "Er bringt genau die Art von Wissen und Routine mit, die das Team braucht."