Dauereinsatz für Satou Sabally: Die deutsche Basketball-Nationalspielerin stand in der US-Profiliga WNBA die vollen 40 Minuten für die Dallas Wings auf dem Parkett und war nach einer erneut starken Vorstellung mit 26 Punkten Topscorerin des Abends. Das 74:80 bei Connecticut Sun konnte die Berlinerin aber nicht verhindern.

Für Sabally war es in der noch jungen Saison der bisherige Bestwert. Da die 25-Jährige 14 Rebounds holte, gelang ihr zum dritten Mal nacheinander und zum vierten Mal insgesamt ein Double-Double. Auch durchbrach sie im sechsten Einsatz bereits zum vierten Mal die 20-Punkte-Grenze, ihr Schnitt pro Spiel liegt bei 22,2 Zählern. Dallas steht bei drei Siegen und drei Niederlagen.

Saballys jüngere Schwester Nyara (23), die ihre erste WNBA-Saison absolviert, verlor mit New York Liberty 82:86 gegen Chicago Sky. In 11:31 Minuten Einsatzzeit kam sie auf fünf Punkte. New York erlitt die zweite Niederlage im sechsten Spiel.