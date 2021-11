Köln (SID) - Kenneth Ogbe vom deutschen Basketballmeister Alba Berlin ist noch vor dem Treffen der Nationalmannschaft in Nürnberg positiv auf das Coronavirus getestet worden und fehlt in den WM-Qualifikationsspiele am Donnerstag in Nürnberg gegen Estland (19.00 Uhr) sowie in Lublin gegen Gastgeber Polen (Sonntag/20.00/beide MagentaSport).

Bei seiner Premiere muss der neue Bundestrainer Gordon Herbert auch ohne Alan Ibrahimagic auskommen, beim Assistenzcoach wurde ebenfalls COVID-19 nachgewiesen. Philipp Herkenhoff von ratiopharm Ulm sagte kurzfristig aus persönlichen Gründen ab, der Kanadier Herbert nominierte Fabian Bleck (Hakro Merlins Crailsheim) und Len Schoormann (Fraport Skyliners Frankfurt) nach.

Bleck, Schoormann und Michael Kessens (Telekom Baskets Bonn) könnten im Länderspielfenster ihr Debüt geben. "Der Fokus, die Attitude - mir hat gefallen, was die Mannschaft im ersten gemeinsamen Training gezeigt hat. Wir haben gute erste Einheiten gehabt", sagte Herbert nach dem Auftakt.