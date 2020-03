Köln - Wieder ein "Geister-Weltcup" oder ein Spektakel mit Fans? Die Ungewissheit in Zeiten der Coronakrise bereitet den deutschen Biathleten kein Kopfzerbrechen.

"Wir können eh nichts daran ändern, ob Zuschauer zugelassen sind oder nicht", sagte Franziska Preuß (Haag) vor dem vorletzten Weltcup des Winters im finnischen Kontiolahti (12. bis 15. März).

"Nehme es, wie es kommt"

"Deswegen nehme ich es, wie es kommt. Mich hat es in Nove Mesto im Rennen nicht gestört, dass keine Zuschauer an der Strecke waren. Mich stört es aber auch nicht, wenn Zuschauer dabei sind", sagte Preuß, die im Massenstart in Tschechien mit Platz drei erstmals in dieser Saison auf das Podest gelaufen war.

Anders als beim Weltcup im Herzen Tschechiens sollen nach jetzigem Stand die letzten beiden Weltcups der Saison trotz der Ausbreitung des Coronavirus vor Zuschauern ausgetragen werden. Für Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) kein Problem: "Nach der überdrehten WM war es eigentlich ganz angenehm, sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können", sagte der Sprint-Olympiasieger, in Nove Mesto ebenfalls Dritter im Massenstart.

Ob das Weltcup-Finale in Oslo (20. bis 22. März) abgesagt oder ohne Zuschauer ausgetragen wird, ist derzeit noch unklar. In Norwegen sind seit kurzem Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern verboten. In Kontiolahti geht es am Donnerstag mit dem Sprint der Männer los, die Frauen greifen genau 24 Stunden später ins Geschehen ein.

