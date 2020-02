Antholz - Olympiasieger Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) und Ex-Weltmeister Benedikt Doll (Breitnau) führen erwartungsgemäß die deutschen Biathleten im WM-Sprint in Antholz an. Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag bekannt. Neben den beiden Routiniers geht auch Johannes Kühn (Reit im Winkl) mit Medaillenambitionen ins Rennen über 10 km am Samstag (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport), der 25 Jahre alte Philipp Horn (Frankenhain) kommt zu seinem WM-Debüt.

Bundestrainer Mark Kirchner verzichtet damit auf Philipp Nawrath (Nesselwang), der bei der WM-Generalprobe in Pokljuka im Einzel noch als Vierter geglänzt hatte. Der ebenfalls für die Titelkämpfe in Antholz nominierte Ex-Weltmeister Erik Lesser (Frankenhain) bereitet sich derzeit im zweitklassigen IBU-Cup im italienischen Martell auf mögliche Einsätze in der zweiten WM-Woche vor.

