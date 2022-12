Le Grand-Bornand (SID) - Der langjährige Spitzenbiathlet Martin Fourcade ist auch zwei Jahre nach seinem Rücktritt mit seiner Entscheidung im Reinen. "Ich vermisse nichts. An dem Tag, als ich mich fürs Aufhören entschieden habe, wusste ich, dass es der genau richtige Moment war", sagte der Franzose am Rande des Weltcups in Annecy-Le Grand Bornand im ARD-Interview: "Ich habe den richtigen Moment gewählt, um etwas anderes zu machen."

Der fünfmalige Olympiasieger Fourcade, der kürzlich zum dritten Mal Vater geworden ist, nutzt die freie Zeit vor allem für die Familie. "Als Athlet genießt man das Familienleben auch zwischendurch", sagte er: "Jetzt kann ich aber mein Leben aktiv mit der Familie genießen. Ich bin viel mit ihr in den Bergen und treibe Sport."

Darüber hinaus engagiere er sich in der Sportpolitik beim Internationalen Olympischen Komitee für die Olympischen Sommerspiele in Paris 2024 - und als Organisator eines Sommer-Biathlon-Rennens im September. "Das ist sehr schön, um die Verbindung zum Biathlon zu behalten", sagte Fourcade.

Neben seinen großen Erfolgen bei insgesamt drei Olympia-Teilnahmen gewann der 34-Jährige in seiner Karriere 13 WM-Goldmedaillen und 83 Weltcuprennen.